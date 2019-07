Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Traktorbrand auf einem Feld an der BAB 20 bei Tribsees

PR Grimmen (ots)

Am 27.07.2019, gegen 15:50 Uhr, wurden im Bereich an der BAB 20, Höhe der Ortschaft Zarrentin, Erntearbeiten auf einem Weizenfeld durchgeführt. Während der verrichteten Drescharbeiten geriet das Feld durch Funkenflug in Brand. Ein eigens zur Brandbekämpfung bereitgestellter Traktor mit Grubber kam unmittelbar zum Einsatz und geriet jedoch selbst in Brand. Aufgrund des vorherrschenden starken Windes breitete sich das Feuer auf dem abgeernteten Weizenfeld in Richtung Zarrentin aus. Die Feuerwehren von Zarrentin, Grammendorf, Deyelsdorf und Tribsees waren mit 5 Löschzügen vor Ort und brachten ungefähr 50 Kameraden zum Löscheinsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von 200.000 Euro am Traktor Typ Fendt. Weiterhin wurde ein halber Hektar des Weizenfeldes und 9,5 Hektar Stoppelacker durch das Feuer vernichtet (Schaden: 1000 EUR). Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die angrenzende L19 für eine halbe Stunde voll gesperrt. Auf der angrenzenden BAB 20 wurde die Sicht ebenfalls stark beeinträchtigt. Zu einer Vollsperrung kam es jedoch nicht. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

