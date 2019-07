Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Parkscheinautomaten angegriffen, LK VR

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Unbekannte Täter griffen in der Nacht vom Freitag zum Samstag (26./27.07.19)sechs Parkscheinautomaten im Bereich Ahrenshoop an. Die versuchten Aufbrüche wurden zwischen 23:00 und 02:00 Uhr festgestellt. Die Täter wollten sich gewaltsam Zugang zum Automateninneren verschaffen, gelangten jedoch nicht an die Geldkassetten. Der entstandene Sachschaden wird pro Automat auf 3.500 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat hierzu die Ermittlungen übernommen. Wer die Tat selbst oder den oder die Täter gesehen hat oder damit im Zusammenhang stehende verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ribnitz- Damgarten (Telefon 03821 8750) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

