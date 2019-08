Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10.20 Uhr ist ein Pedelec-Fahrer auf der Hollenbrocker Straße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 30-Jährige war in Richtung Heggen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt er eine Platzwunde am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden. Der Pedelec-Fahrer trug einen Helm, der ihn möglicherweise vor schwerwiegenderen Verletzungen geschützt hat.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell