Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Asphaltschneidgerät von Baustelle geklaut - Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Von der Baustelle in der Gaisbergstraße in der Heidelberger Weststadt stahlen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen bislang unbekannte Täter ein Asphaltschneidgerät.

Arbeiter verließen die mit einem Bauzaun versehene Baustelle ordnungsgemäß am Mittwoch gegen 17 Uhr. Das Arbeitsgerät war mittels Stahlkette und Schloss an einer Stahlleiter befestigt worden. Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem Areal, entfernten das Schloss und stahlen das Asphaltschneidgerät ("FS 170, Bezeichnung H83665) im Wert von fast 2.500 Euro. Bei Arbeitsbeginn gegen 7 Uhr bemerkten sie den Diebstahl und informierten die Polizei.

Die Ermittlungen dauern aktuell an. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib der Maschine geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

