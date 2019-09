Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei sucht dringend Zeugen zu Vorfall in der Bassermannstraße

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr alarmierte die Geschädigte die Polizei, da sie von einem bislang unbekannten Mann in der Bassermannstraße zu Boden gestoßen wurde und sie sich dabei auch verletzte. Die 68-jährige Dossenheimerin sprach einen Mann, der in ihrem unverschlossenen Wagen saß, an. Daraufhin schubste er sie zu Boden und rannte in Richtung Luisenpark davon. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam, sah die auf der Fahrbahn liegende Frau wie auch den flüchtenden Mann.

Folgende Beschreibung liegt der Polizei vor: 30 - 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, korpulent, südländischer Typ. Er trug ein dunkles Oberteil und hatte kurze, schwarze, leicht wellige Haare.

Zeugen, die Hinweise zu dieser beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel:: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

