Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Wohnhaus- und Geschäftseinbruch in der Sandhofer Straße

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich brachial Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Sandhofer Straße zu verschaffen. Die Türen hielten jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass die Einbrecher nicht in die Innenräume gelangen konnten. In welcher Höhe Schaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt. Als Tatzeit dürfte demnach Montagmittag bis Mittwochmittag in Frage kommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder gar Personen, insbesondere in den Nachtstunden wahrgenommen haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell