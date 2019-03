POL-HB: Nr.: 0160 --Einbrecher erwischt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, Wartburgstraße Zeit: 01.03.19, 19.35 Uhr

Am Freitagabend nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen in Walle einen 22 Jahre alten Mann vorläufig fest, nachdem dieser zuvor mit einem Unbekannten zusammen in eine Wohnung einbrach. Die Ermittlungen zu dem zweiten Einbrecher dauern an.

Ein 32 Jahre alter Anwohner aus der Wartburgstraße erhielt gegen 19.35 Uhr einen Einbruchsalarm auf sein Mobiltelefon. Zu Hause angekommen sah er Licht in seiner Wohnung und hörte Geräusche. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Als das Einbrecher-Duo die Polizisten vor der Tür bemerkte, flüchteten sie über den Balkon. Im Rahmen der Fahndung hörten sie nur wenige Minuten später die Hilferufe eines Nachbarn. Dieser bemerkte einen fremden Mann in seinem Garten und hielt ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der zweite Einbrecher konnte flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Tipps rund um das Thema Einbruchschutz gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

