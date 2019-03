Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0159 --Patientenausflug mal anders--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 02.03.19, 12 bis 19 Uhr

Ein 24 Jahre alter Patient eines Krankenhauses in Gröpelingen stahl am Samstagmittag die Autoschlüssel seines Zimmernachbarn. Er entwendete das Auto aus der Tiefgarage, verursachte unter Alkoholeinfluss einen Unfall und versuchte den VW anschließend zu verkaufen.

Gegen 12 Uhr meldete sich zunächst ein 42 Jahre alter Mann bei der Polizei Bremen. Er meldete den Diebstahl seines Autos, einen VW, aus der Tiefgarage eines Bremer Krankenhauses. Sein Verdacht fiel auf seinen Zimmernachbarn. Später am Tag rief ein Autoverkäufer aus Bremen Nord den Notruf. Ein nach Alkohol riechender Mann wollte sein Auto an ihn verkaufen. Der Autoverkäufer traute der Sache jedoch nicht, verweigerte den Ankauf und notierte sich das Kennzeichen des VW´s. Gegen 18 Uhr der nächste Notruf. Eine Zeugin hatte soeben in Walle einen offensichtlich betrunkenen Mann in ein Auto steigen und wegfahren sehen. Sie notierte sich ebenfalls das Kennzeichen. Um 19.15 Uhr meldete sich erneut der 42-Jährige bei der Polizei. Sein Zimmernachbar sei wieder da. Das entwendete Auto stand nun mit einem frischen Unfallschaden wieder in der Tiefgarage. Einsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest.

Gegen den Mann wird jetzt ermittelt wegen Diebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Führerschein.

