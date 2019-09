Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Exhibitionist mit markanter Kleidung, Wer kann Hinweise auf den Mann geben?

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Donnerstag kurz vor 19.30 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Dohlweg in Richtung Rohrbach. Auf dem Weg kam ihr ein Mann entgegen, der sein Fahrrad schob. Als der Mann an der Frau vorbeilief fiel der Frau auf, dass dieser seine Jogginghose etwas herunter gezogen hatte und seinen entblößten Penis in der Hand hielt.

Die Frau schrie den Mann daraufhin an, worauf dieser an ihr vorbeilief, kurze Zeit später sich auf sein Fahrrad setzte und in Richtung Waldshuter Weg fortfuhr.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Anfang 50, 185 cm, normale Statur, dunkler Teint, trug eine Schildkappe, roter Parka mit vermutlich dunklen Farbabsetzungen seitlich, schwarzer Rucksack, dunkle Jogginghose

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann mit mehreren Funkwagenbesatzungen konnte dieser nicht gefasst werden.

Personen, denen der Mann aufgefallen ist und oder die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell