Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Gabelstabler gestohlen; Einbruch in Gaststätte; Betrüger und Exhibitionist gefasst

Reutlingen (ots)

Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 12-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Junge fuhr kurz nach 20 Uhr mit seinem Fahrrad die Hermann-Ehlers-Straße entlang und stieß mit der Fahrertür eines stehenden Kia zusammen, die vom 27-jährigen Lenker des Pkw unachtsam geöffnet worden war. Das Kind, das in Begleitung seiner Mutter war, stürzte anschließend von seinem Rad. Eine medizinische Versorgung des 12-Jährigen an der Unfallstelle war nicht erforderlich. (mr)

Reutlingen-Betzingen (RT): Gabelstapler gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, im Julianenweg einen Stapler entwendet. Der 20 Jahre alte blaue Mitsubishi Gabelstapler war offen zugänglich auf einem Grundstück abgestellt und hat ein Gewicht von etwa 3,5 Tonnen, sodass ein Abtransport mit einem großen Fahrzeug wahrscheinlich ist. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Deizisau (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Donnerstagmittag zugezogen. Ein 47-Jähriger war um 13.20 Uhr mit seiner Mercedes G-Klasse auf der K 1211 zwischen Plochingen und Deizisau unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur B 10 in Richtung Göppingen fuhr er vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Renault Clio eines 62-Jährigen auf. Dieser wurde noch gegen den davor stehenden Sattelzug eines 38 Jahre alten Mannes geschoben. Der Clio-Lenker musste zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zudem war sein Auto nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro. (ms)

Lenningen (ES): Unfall beim Überholen

Ein Überholmanöver ist einem Motorradfahrer am Donnerstagmittag zum Verhängnis geworden. Der 35-Jährige war mit seiner BMW um 13.30 Uhr auf der L 1212 von Schopfloch herkommend in Richtung Ochsenwang unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur K 1247 wollte ein vorausfahrender, 69 Jahre alter Pkw-Lenker nach links auf einen Feldweg abbiegen und hatte dies auch mit seinem Blinker angedeutet. Als der Biker zum Überholen ansetzte, bog der Autofahrer ab und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Dank seiner guten Schutzkleidung zog er sich lediglich leichte Verletzungen zu und benötigte keinen Rettungsdienst an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden. (ms)

Beuren (ES): Auf Vordermann aufgefahren

Am späten Donnerstagnachmittag ist es in der Beurener Steige zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 74 Jahre alter Mann befuhr um 17.30 Uhr mit seinem Volvo die K 1262 von Erkenbrechtsweiler herkommend bergab. Da seinen Angaben nach die Bremsen an seinem Wagen versagt hatten, fuhr er auf den Mazda einer 43-Jährigen auf. In deren Fahrzeug zog sich eine 67 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zu. Sie wollte sich falls erforderlich selbst zum Arzt begeben. Der Pkw des Unfallverursachers wurde zur Überprüfung auf technische Mängel sichergestellt und abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Eine 59-Jährige hat am Donnerstagmittag einem vorläufigen Alkoholtest zufolge mit über drei Promille einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war mit ihrem VW up! gegen 12.45 Uhr auf der B 313 / Metzinger Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Zwischen der Südumgehung und der Wörthbrücke kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dagegen und prallte in der Folge gegen die linksseitigen Fahrbahnbegrenzer aus Beton. Ihr Pkw, an dem sich der Schaden auf rund 4.000 Euro beläuft, wurde abgeschleppt. Die Unfallverursacherin musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. (mr)

Altbach (ES): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Freitag zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten drangen gegen 2.45 Uhr über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Gasträumlichkeiten ein und machten sich an einem Geldspielautomaten zu schaffen. Ob die Täter Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Ebenso die Höhe des von ihnen hinterlassenen Sachschadens. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminaltechnik an. (mr)

Reichenbach/Fils (ES): Betrüger festgenommen

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen, der zuvor von einem Senioren Geld ergaunert hatte. Der 49-jährige Täter sprach einen 78 Jahre alten Mann gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ulmer Straße an und behauptete, ihn zu kennen. Als angebliches Präsent übergab der Verdächtige mehrere minderwertige Armbanduhren. Danach gaukelte der Mann seinem Opfer vor, er sei beraubt worden und benötige Geld, um nach Hause nach Italien fahren zu können. Der 78-Jährige gab ihm daraufhin 60 Euro und ging weiter, meldete den Vorfall jedoch etwas später der Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Verdächtigen einleitete. Sie konnten den 49-Jährigen kurze Zeit später in Plochingen stellen. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde von ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben, bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Er wird nun wegen Betrugs zur Anzeige gebracht. (jw)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist gefasst

Einem mutmaßlichen Exhibitionisten ist die Tübinger Polizei am Donnerstagabend habhaft geworden. Dem 74-Jährigen wird vorgeworfen, kurz vor 22.30 Uhr auf der Wendeplatte der Haaggasse sein Glied entblößt und sich selbst befriedigt zu haben. Eine 27-jährige Zeugin, zu der sich der Mann offenbar umgedreht hatte, war auf die Situation aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Der Tatverdächtige wurde noch im Rahmen der sofortigen Fahndung angetroffen und im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Senior wieder entlassen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Mössingen (TÜ): Mit Straßenlaterne kollidiert

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.500 Euro ist am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Maybachstraße entstanden. Eine 18-Jährige fuhr gegen 23.30 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung Bästenhardt und wollte mit ihrem VW Fox nach links in die Maybachstraße abbiegen. Dabei geriet sie in der Kurve zu weit nach rechts und streifte den Bordstein am Fahrbahnrand. Im Anschluss fuhr der Pkw einen Linksbogen und kollidierte auf der gegenüberliegenden Seite mit der Straßenbeleuchtung, die dadurch in Schräglage gedrückt wurde. Beim VW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (mr)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell