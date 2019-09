Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-Wem gehört das Damenrad?

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagabend, 10.09.2019, gegen 21.00 Uhr befreite die Polizei in Stadthagen ein versehentlich angeschlossenes Fahrrad am Bahnhof. Eine bisher unbekannte Person hatte ein Damenfahrrad angeschlossen und dabei vermutlich versehentlich ein weiteres Rad mit angekettet. Die Polizei durchschnitt das Schloss, der Eigentümer des zweiten Fahrrades konnte nach Hause fahren und die Polizei nahm das nunmehr nicht mehr angeschlossene lilafarbene Damenrad der Marke "Octan" mit zur Dienststelle. Nun wird die Eigentümerin oder der Eigentümer gebeten, sich unter 05721/40040 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen, um das Fahrrad wieder in Empfang zu nehmen.

