Arnsberg: Eine Zeugin überraschte am Montag zwei Einbrecher in einer Kirche an der Hellefelder Straße. Gegen 12.30 Uhr versuchten die bislang unbekannten Männer den Kollektenschrank an der Tür zu Sakristei aufzubrechen. Hierbei wurden sie von der Zeugin überrascht. Die Täter flüchteten. Beute konnten sie nach den ersten Erkenntnissen nicht machen. Eine genaue Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Zwischen Freitag und Montag versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Rumbecker Straße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der massiven Bauweise. Es entstand ein Sachschaden. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

