Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben

Arnsberg (ots)

Am 18. September verunglückte ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 1 in Albringen (wir berichteten). Trotz der direkt eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch seine Mitfahrer und weiteren Zeugen verstarb der junge Mann aus Kamen am Wochenende im Krankenhaus.

