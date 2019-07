Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Seit Wochen ohne Fahrerkarte

Winterberg (ots)

Am Donnerstagmorgen kontrollierte der Verkehrsdienst den Schwerlastverkehr in Winterberg. Auf einen 56-jähriger Fahrer sowie dessen Arbeitgeber kommen hohe Kosten zu. Gegen 8 Uhr wurde der 40-Tonner des 56-jährigen Fahrers auf der B480 kontrolliert. Kurz vor dem Auslesen des Fahrtenschreibers räumte der Fahrer ein, keine Fahrerkarte gesteckt zu haben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus Eslohe bereits seit vier Wochen ohne Karte unterwegs war. Die erforderlichen Ersatzaufzeichnungen führte der Fahrer ebenfalls nicht. Gegen den Mann sowie dem Spediteur wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Höhe des Bußgeldes liegt in einem vierstelligen Bereich. Der Verkehrsdienst ist spezialisiert auf Schwerlastkontrollen. Das Auslesen der Fahrtenschreier und die Überprüfung der Ladungssicherung gehört zur täglichen Arbeit unserer Spezialisten. Um schwere Unfälle zu vermeiden wird die Polizei auch weiterhin den Schwerlastverkehr im Sauerland kontrollieren und konsequent gegen Verstöße vorgehen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell