Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer beim Überholvorgang schwer verletzt - Wülfrath - 1909094

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagnachmittag des 14.09.2019, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Mann aus Willich, mit seinem blauen Rennrad der Marke Spezialized Roubaix, die Nevigeser Straße (L 74) in Wülfrath, aus Richtung Kocherscheidt kommend, bergab in Richtung Hammerstein. Dabei benutzte der sportliche Rennradfahrer verbotswidrig nicht den neben der Straße verlaufenden und (mit Zeichen 240) deutlich ausgeschilderten Geh- und Radweg. Ausgangs einer leichten Rechtskurve der zweispurigen und außerörtlichen Landstraße, wurde der Zweiradfahrer von einer 48-jährigen PKW-Fahrerin aus Velbert überholt, die mit ihrem schwarzen PKW Chevrolet Cruze auch in Richtung Hammerstein unterwegs war. Beim Beenden des Überholvorganges scherte sie mit ihrem Fahrzeug, nach übereinstimmenden Aussagen von Beteiligten und Zeugen, zu früh wieder nach rechts ein. Dadurch kam es zu einer leichten seitlichen Berührung zwischen PKW und Fahrrad. Hierbei verlor der 69-jährige Rennradfahrer, bei seiner Talfahrt mit relativ hoher Eigengeschwindigkeit, die Kontrolle über sein Velo. Er stürzte auf den Asphalt und wurde dabei schwer verletzt. Trotz Schutzhelm erlitt er so auch schwere Kopfverletzungen. Der zeitweise bewusstlose Patient wurde mit fortdauernd notärztlicher Erstversorgung, in einem Rettungswagen, in ein benachbartes Klinikum gebracht, wo der schwerverletzte Patient zur intensivmedizinischen Versorgung und stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen wurde die L74 im Bereich der Unfallstelle einseitig gesperrt, der Verkehr geregelt am Unfallort vorbeigeführt. Hierbei kam es nur zu geringen Verkehrsstörungen. An PKW und Rennrad entstand insgesamt nur geringer Sachschaden in einer geschätzten Höhe von wenigen hundert Euro. Die Polizei stellte das Rennrad des Schwerverletzten zum Eigentumsschutz sicher.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell