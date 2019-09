Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stoppt betrunkenen und orientierungslosen Fahrradfahrer

Mettmann (ots)

Am Samstag (14. September 2019) meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei einen Fahrradfahrer, der augenscheinlich stark alkoholisiert war und Ausfallerscheinungen in seiner Fahrweise erkennen ließ.

Gegen 01:15 Uhr befuhr der 55 Jahre alte Mann aus Leverkusen mit seinem Fahrrad die Opladener Straße in Richtung Langenfeld. Dabei fuhr er erkennbar in Schlangenlinien und kam immer wieder auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Aufgrund der unsicheren Fahrweise des 55-Jährigen, alarmierten Zeugen die Polizei, die den Leverkusener dann wenig später auf Höhe der Kölner Straße / Talstraße antrafen und aus dem Verkehr zogen. Der Mann gab zu, dass er im Verlauf des Abends viel Alkohol konsumiert hatte. Darüber hinaus sei er auf dem Weg nach Hause gewesen, könne aber nicht genau sagen, in welche Richtung er gerade gefahren sei. Ein an Ort und Stelle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von knapp 1,50 (0,67mg/l).

Der 55-Jährige musste sein Fahrrad noch vor Ort abstellen und verschließen. Danach wurde er, zwecks Blutprobe, zur Polizeiwache gebracht. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren.

