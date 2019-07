POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Brand in einer Wohnung

Ein Brand in einer Wohnung erforderte am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr im Stadtteil Weingartshof den Einsatz von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr Weißenau. Die Bewohnerin in einem Mehrfamiliengebäude hatte in ihrem Badezimmer eine brennende Duftkerze vergessen. Die durch die Kerze abgestrahlte Wärmeenergie setzte schließlich einen Spiegelschrank aus Kunststoff in Brand. Durch das beherzte Eingreifen einer 55-jährigen Helferin, die das Feuer mit einem Feuerlöscher ablöschte, wurde größerer Schaden verhindert. Der Einsatz der Feuerwehr beschränkte sich auf das Belüften des Gebäudes.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Jahn-/Robert-Bosch-Straße ereignete. Der 16-jährige Lenker eines Mountainbikes befuhr den kombinierten Fußgänger- und Radweg von der Ebertstraße her und überquerte die Jahnstraße trotz des dortigen Sperrgeländers, ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kraftrad eines 60-jährigen Motorradfahrers, der bei grüner Lichtzeichenanlage auf der Jahnstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Beide Fahrzeugführer stürzten nach dem Zusammenstoß. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Fahrradfahrer musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Er wurde dort zunächst stationär aufgenommen.

Weingarten

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Großes Glück hatte der 54-jährige Lenker eines Motorrollers am Mittwochvormittag gegen 07.15 Uhr im Berufsverkehr der Waldseer Straße in Fahrtrichtung Ravensburg. Der 54-Jährige stand im Bereich der Einfahrt aus der Mochenwanger Straße in die Waldseer Straße im morgendlichen Rückstau, als die 42-jährige Lenkerin eines Mercedes-Smart infolge Unachtsamkeit auf den stehenden Motorroller auffuhr. Der Motorroller wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links auf die Gegenfahrspur geschoben, der Rollerfahrer stürzte nach rechts auf die Fahrbahn, wo der Smart auf einen Klein-Lkw auffuhr, der vor dem Motorrollerfahrer in der Kolonne stand. Der Klein-Lkw wurde auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben und kam so zum Stillstand. Der zwischen dem Klein-Lkw und dem auffahrenden Smart liegende Rollerfahrer wurde durch nicht durch den Smart erfasst und konnte sich selbst mit diversen Prellungen aus seiner Lage zwischen den beiden zusammengefahrenen Fahrzeugen befreien. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus, ebenso die Lenkerin des Smart, die durch ihre Beobachtung des Unfallhergangs einen Schock erlitt.

Baienfurt

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch in der Zeit von 09.30 bis 15.00 Uhr einen VW Polo mit Ravensburger Kennzeichen, der auf dem Parkplatz der Deutschen Post in der Kartonstraße geparkt war. Die Besitzerin des Polos stellte bei ihrer Rückkehr zu dem Fahrzeug einen etwa 50 cm langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Von einer Unfallflucht ist nicht auszugehen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Aitrach

Fahrzeugkontrolle

Ungesichert im Kofferraum eines Mercedes-Benz mitfahrende Kleinkinder im Alter von etwa vier Jahren fiel einer Fahndungsstreife der Kriminalpolizei am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der Bundesautobahn A96 auf Höhe der Anschlussstelle Aitrach in Fahrtrichtung Lindau auf. Um den Lenker des Mietfahrzeuges kontrollieren zu können, gaben die Beamten der Autobahnfahndung dem Betroffenen eindeutige Signale über den optischen Anhaltesignalgeber. Als der 35-jährige Lenker des Mercedes-Benz an der Anschlussstelle Leutkirch ausgeleitet werden sollte, folgte er dem Zivilfahrzeug der Polizei auf den Verzögerungsstreifen. Nachdem das Polizeifahrzeug die Autobahn verlassen hatte, wechselte er plötzlich zurück auf die Fahrbahn und setzte seine Fahrt beschleunigt in Richtung Lindau fort. Den Kriminalbeamten gelang es, ihn wieder einzuholen und auf einem Parkplatz eine Kontrolle durchzuführen. Dort bestätigte sich die Beobachtung, dass zwei Kleinkinder der in Kuwait beheimateten Familie ungesichert im Kofferraum mitfuhren. Hinsichtlich der Nichtbeachtung der Anhaltesignale des zivilen Dienstfahrzeugs wird dem 35-jährigen Familienvater dass er diese möglicherweise missverstanden hat.

