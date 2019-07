Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Einbruch

Unbekannte Täter brachen am frühen Donnerstagmorgen in der Zeit von 00.30 bis 04.30 Uhr in ein Bürogebäude in der Eugenstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und versuchten, einen im Inneren befindlichen Geldautomaten aufzubrechen. Dies misslang jedoch, sodass nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Nötigung im Straßenverkehr

Wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen bislang noch nicht identifizierten Lenker eines schwarzen Mercedes. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr auf der B 31 bei Eriskirch bei stockendem Verkehr versucht zu haben, sich von der Auffahrt auf die Durchgangsfahrbahn zu drängen. Hierdurch habe ein vorfahrtsberechtigter 67-jähriger Autofahrer stark abbremsen müssen, um ein Auffahren zu vermeiden. Weiterhin habe der Mercedesfahrer Zeugen zufolge beim Hineindrängeln mit der Hand aus dem geöffneten Fahrerfenster auf die Motorhaube am Pkw des 67-Jährigen geschlagen. Nachdem der mutmaßliche Geschädigte daraufhin ausstieg, um nach möglichen Beschädigungen zu sehen, sei der Unbekannte ebenfalls aus seinem Fahrzeug gestiegen und habe den 67-Jährigen geschubst und angeschrien. Danach hätte der Mercedesfahrer seine Fahrt fortgesetzt. Nachdem zwischenzeitlich Strafanzeige erstattet wurde, ermittelt die Polizei in der Sache, das Kennzeichen des Mercedes ist ebenso bekannt wie zwei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr im Riedleparktunnel ereignete. Der 57-jährige Lenker eines VW Touran musste verkehrsbedingt bremsen, dies erkannte der nachfolgende 74-jährige Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr hinten auf. Durch die Wucht der Kollision wurden sowohl der 57-Jährige als auch seine 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten und zum Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Touran musste der Riedleparktunnel für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Tettnang-Obereisenbach

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich eine 18-jährige Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Flockenbach und Obereisenbach zu. Die Frau verlor infolge eines Bremsmanövers nach einem leichten Gefälle in einer Rechtskurve auf Rollsplitt die Kontrolle über ihren Roller, stürzte und kam in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Aufgrund der getragenen kurzärmligen Bekleidung erlitt die 18-Jährige erhebliche Abschürfungen an Armen und Beinen und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Meckenbeuren

Betrugsversuch

Einen Betrugsversuch rechtzeitig durchschaut hat eine 38-jährige Frau aus Meckenbeuren, die am Montagnachmittag den Anruf einer angeblichen Lottogesellschaft erhielt, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie 49.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie jedoch zuvor Notarkosten in Höhe von 700 Euro entrichten. In einem zweiten Telefonat am Dienstagnachmittag meldete sich der angebliche Mitarbeiter eines Transportunternehmens und wies ebenfalls darauf hin, dass vor Erhalt des Gewinns noch Transportkosten in Höhe von 900 Euro fällig wären. Nachdem die 38-Jährige misstrauisch wurde und auf einen möglichen Betrug hinwies, wurde der Gesprächspartner ungehalten, sodass die Frau die Verbindung trennte und die Polizei informierte. Zu einem finanziellen Schaden kam es glücklicherweise nicht, der Polizeiposten Meckenbeuren hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die bekannte Betrugsmasche der "falschen Gewinnversprechen" hin. Informationen zum Vorgehen der Betrüger und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Überlingen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 70-jährige Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Nußdorfer Straße. Die Frau wollte nach links zum Nußdorfer Bahnhaltepunkt abbiegen und setzte hierzu den Blinker. Dies erkannte eine nachfolgende 77-jährige Pkw-Lenkerin vermutlich nicht und setzte ihrerseits zum Überholen des Rollers an. Durch den folgenden Streifvorgang beider Fahrzeuge kam die 70-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an Bein und Ellbogen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 800 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Jakob-Reutlinger-Straße. Ein 27-jähriger Pkw-Lenker stellte sein Fahrzeug ab und versäumte offenbar, dieses ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Daraufhin machte sich der Wagen selbständig und rollte in eine gegenüberliegende Garage. Sowohl am Fahrzeug als auch an dem Bauwerk entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Owingen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 84-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der L 205 zwischen Owingen und Billafingen. Der Mann war auf dem parallel der Landesstraße verlaufenden Radweg von Owingen in Richtung Billafingen unterwegs und querte im Bereich des Mädlerhofs plötzlich die Fahrbahn, obwohl ihm in dem Moment ein Pkw entgegenkam. Dessen 38-jährigem Fahrer gelang es geistesgegenwärtig, noch stark abzubremsen, sodass die folgende Kollision mit eher geringer Geschwindigkeit erfolgte. Hierdurch stürzte der 84-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Deggenhausertal

Randalierer

In polizeilichem Gewahrsam endete für einen 31-jährigen Mann der Mittwochabend. Der Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft war bereits gegen 20 Uhr aufgefallen, nachdem er in alkoholisiertem Zustand Mitbewohner angepöbelt hatte. Noch vor Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung hatte sich der 31-Jährige jedoch schlafen gelegt, sodass zunächst kein polizeiliches Einschreiten mehr erforderlich war. Gegen 23.25 Uhr wurde die Polizei erneut hinzugerufen, nachdem der Mann wieder erwacht war und in seinem Zimmer randalierte. Hierbei beschädigte er einen Großteil des Zimmerinventars. Auch den einschreitenden Polizeibeamten gegenüber zeigte er sich uneinsichtig und aggressiv, sodass der 31-Jährige schließlich zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen wurde und den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste.

Bermatingen-Ahausen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich der 18-jährige Lenker eines Kleinkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr auf der K 7749 zwischen Bermatingen und Ahausen zu. Der 18-Jährige wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen, der in diesem Moment aber nach links in einen Feldweg abbog. Durch die folgende Kollision stürzte der Zweiradlenker. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Deggenhausertal

Einbruch in Golfanlage

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Vereinslokal "Golfanlage Rochus" in Unterhomberg ein, entwendeten aus einer Schublade eine geringe Menge an Kleingeld und eine verschlossene Geldkassette, in der sich ebenfalls lediglich ein kleiner Betrag befand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, in Verbindung zu setzen.

Deggenhausertal

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 02.00 Uhr und 07.00 Uhr in ein Hotel in der Straße "Kirchgasse" verschaffen. Dem Unbekannten gelang es jedoch nicht über eine Holztür sowie einem Fenster ins Innere zu gelangen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu melden.

Überlingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Lippertsreuter Straße auf einem Parkplatz abgestellten Audi Q3. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am Audi konnten rote Lackantragungen festgestellt werden. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Weißflog / Kratzer

07531/995-1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell