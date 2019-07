Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 04.07.2019

Konstanz (ots)

--

Radolfzell

Jugendlicher flüchtet vor Kontrolle

Wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein Jugendlicher verantworten, der am Mittwochnachmittag vor der Polizei geflüchtet ist. Er und sein Begleiter wurden von einer Streife in der Scheffelstraße angetroffen. Beim Erkennen der Beamten ergriff der Jugendliche sofort die Flucht, wurde von den Einsatzkräften verfolgt und konnte schließlich im Rahmen der Fahndung eingeschlossen in einer Toilette einer Schule aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Auf seinem Fluchtweg fanden die Beamten anschließend rund 50 Gramm Haschisch sowie mehrere verkaufsfertig verpackte Marihuana-Portionen. Gegen den Jugendlichen wird deshalb wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531 280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, KHK'in Tatjana Deggelmann, Tel. 07531 995-1014

