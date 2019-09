Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Rollerdiebstahl

Mayen, Pellenzstraße (ots)

In der Nacht vom 29.08. auf den 30.08.2019 wurde in Mayen im Bereich Pellenzstraße eine schwarze Vespa mit lila Applikationen entwendet. Durch Nachbarn wurde in der Nacht in der Nähe der Tatörtlichkeit eine Person mit Helm gesehen. Hinweise zu dieser Person werden bei der Polizei in Mayen entgegengenommen.

