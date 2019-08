Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge im Umfeld des Nürburgrings

KI Mayen (ots)

Hohenleimbach / Meuspath / Wimbach. In der Nacht zum 30.08.2018 kam es im Umfeld des Nürburgrings zu zwei vollendeten Pkw-Diebstählen. In Hohenleimbach wurde ein schwarzer Mercedes AMG-GTS aus einem Carport und in der Ortschaft Meuspath ein weißer Mercedes AMG E 63 aus der Hofeinfahrt entwendet.

Ebenfalls in dieser Nacht kam es zu einem Wohnungseinbruch in Wimbach. Zielrichtung dürfte nach ersten Ermittlungen der in der Garage des Anwesens abgestellte Porsche GT3 gewesen sein.

Bereits im Vorfeld fiel einem Zeugen am 29.08.2019 zwischen 17:00 Uhr und ca. 18:10 Uhr im Stadtgebiet Adenau und in Meuspath ein verdächtiger grauer Audi Avant mit dem abgelesenen Kennzeichenfragment FB-??? (Zulassungsbezirk Friedberg / Hessen) auf. Dieser Audi war mit drei Männern besetzt und dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ausbaldowern genutzt worden sein und mit den Taten in Zusammenhang stehen. Möglicherweise ist dieser Pkw auch in anderen Ortschaften aufgefallen. Zeugen, die nähere Angaben zu den Diebstählen machen können, insbesondere zu dem genannten Audi Avant und dessen Insassen, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Mayen zu wenden. Tel.: 02651 / 801-0

