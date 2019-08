Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Mayen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29.08.19, meldet ein Zeuge Geräusche aus den Räumlichkeiten seines Vermieters, in der Mayener Straße in Mayen. Dies war ungewöhnlich, da sich dieser zurzeit im Urlaub befindet. Kurze Zeit später, ca. 03.45 Uhr, kann durch Beamte der Polizeiinspektion Mayen in der Garage des Einfamilienhauses ein 44-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und widerstandlos festgenommen werden. Er hatte sich vor Ort schon Gegenstände aus dem Haus zur Mitnahme bereitgestellt. Zum Tatort selbst war er mit einem Mountain-Bike gekommen, welches in der Nähe abgestellt hatte.

Nach Aufnahme der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Mayen wurde der Tatverdächtige dem Amtsgericht in Koblenz vorgeführt, wo der zuständige Amtsrichter Haftbefehl erließ und somit die Untersuchungshaft anordnete. Zu Sache selbst wollte der Tatverdächtige keine Angaben machen.

