Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht/Unfallzeugen gesucht

Adenau (ots)

Unfallort: 53518 Leimbach, B257, Fahrtrichtung Altenahr. Unfallzeit: Montag, den 19.08.2019, 20.00 Uhr. Zur Unfallzeit kam es auf der B257, Gemarkung Leimbach, in Fahrtrichtung Altenahr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Motorradfahrer überholte einen Lkw. Während dieses Überholvorganges wurde der Motorradfahrer von einem blauen Pkw überholt und hierbei durch den Pkw gestreift, so dass am Motorrad ein Schaden entstand. Nach dem Unfallereignis setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Person und seines Fahrzeuges zu ermöglichen, und ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. An besagtem Fahrzeug dürfte ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite entstanden sein. Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden dieser blauer Pkw mit Schaden an der rechten Seite. Weiterhin der Lkw-Fahrer, sowie weitere mögliche Zeugen, welche hinter dem Lkw fuhren, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Adenau zu melden, Tel.: 02691-9250.

Leßmann, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-9250

www.polizei.rlp.de/pi.adenau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell