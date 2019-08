Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Adenau (ots)

Tatort: 53518 Adenau, Kirchstraße 26. Während des Tatzeitraumes (Fr, d. 16.08.2019, 11.30 Uhr - So, d, 25.08.2019, 07.00 Uhr) machte sich ein bisher unbekannter Täter in Adenau, Kirchstraße, an der dortigen Komturei zu schaffen. Nachdem er die Glasscheibe einer Außentür eingeschlagen hatte, verschaffte er sich Zutritt zur Komturei. Eine Tatortaufnahme und die angestellten Nachforschungen vor Ort ergaben, dass keine Gegenstände entwendet wurden. Die Tatausübung beschränkte sich auf den entstandenen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691 - 9250, erbeten.

