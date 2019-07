Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 3 Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Betzdorf (ots)

1. Ein auf einem Parkplatz in der Austraße in Kirchen abgestellter Pkw, wurde am Montag, 15.07.2019, gegen 10:25 Uhr, von einem zunächst unbekannten Pkw-Fahrer beim Einparken beschädigt. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Von einem aufmerksamen Zeugen konnte der Vorgang jedoch beobachtet und das Kennzeichen des Fahrzeugführer abgelesen werden. Der Fahrer konnte ermittelt werden.

2. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 17.07.2019, gegen 13:35 Uhr, in Mudersbach in der Koblenzer Str.. Hier musste ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen und prallte dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, welchen er ca. 5 Meter weiter nach vorne schob. Dann stieg der Lkw-Fahrer aus und betrachtete sich den entstandenen Schaden, um anschließend wieder in seinen Lkw einzusteigen und die Fahrt fortzusetzen. Nachdem er erkannt hatte, dass er dabei offensichtlich von Zeugen beobachtet worden war, hielt er sein Fahrzeug schließlich doch an. Ein Strafverfahren wurde auch hier eingeleitet.

3. Auch in Brachbach kam es am Mittwoch, 17.07.2019, gegen 18:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier hatte eine VW-Bus-Fahrerin ihr Fahrzeug auf einem Waldweg zwischen Brachbach und Katzenbach ordnungsgemäß abgestellt. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt. Vermutlich wurde diese durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Wenden seines Fahrzeuges hervorgerufen. Anschließend setzte der Verursacher auch hier seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In diesem Fall sucht die Polizei den Fahrer eines schlammgrauen VW-Transporters mit AK-Kennzeichen, der zur Abstellzeit in einem gegenüberliegenden Waldweg geparkt hatte und den Vorfall eventuell beobachtet haben könnte.

Zeugen setzten sich bitte mit der Polizei Betzdorf, Tel.:02741-9260 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell