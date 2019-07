Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Parfümerie in der Neuwieder Innenstadt

Neuwied (ots)

In dem Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen versuchte unbekannter Täter die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Mittelstraße in Neuwied einzuschlagen. Aufgrund des vorhandenen Sicherheitsglas misslang dies jedoch.

Wer kann Hinweise zur Tat und/oder dem unbekannten Täter geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neuwied, Tel.: 02631/878-0.

