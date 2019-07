Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Niederbreitbach (ots)

Am Dienstag, 16.07.2019, in der Zeit von 16:30Uhr bis 19:45Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ackerweg" in Niederbreitbach zu gelangen. Hierbei wurde eine rückwärtige Holztür versucht gewaltsam zu öffnen. Aufgrund des wachsamen Hundes der Eigentümer, der vermutlich bei den Geräuschen anschlug, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

