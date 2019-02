Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Vorfahrtsmissachtung

Edenkoben (ots)

Um 10.30 Uhr (18.02.2019) befuhr eine 52-jährige VW-Fahrerin mit ihrer zweijährigen Enkelin den Erdenweg (Wirtschaftsweg) von Kirrweiler in Richtung L 516. An der Kreuzung Oberschlossweg missachtete sie die Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links" und kollidierte mit einem von rechts kommenden Audi. Durch den Zusammenstoß schleuderte der weiße Audi um seine eigene Achse zum Stillstand, während die VW-Fahrerin in das angrenzende Weinberggelände nach links geschleudert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet. Hinweis der Polizei: Auch auf Wirtschaftswegen gilt die Straßenverkehrsordnung!

