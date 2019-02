Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Albert-Einstein-Straße, 16.2.19, 04.00 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Zwischen zwei jungen Männern kam es nach Streitigkeiten in der Nacht zum Sonntag, gegen 04.00 Uhr, vor einer Diskothek in Landau zu einer Körperverletzung. Ein 19-jähriger schlug einem 23-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigt erlitt eine blutende Verletzung an der Nase. Eine Anzeige wurde erstattet.

