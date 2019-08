Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Porsche Cayenne brennt unter Carport aus

Bad Segeberg (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (gegen 03:20 Uhr) kam es in Quickborn, im Kampmoorweg, zu einem Fahrzeugbrand unter einem Carport. Die Bewohner wurden durch typische Brandgeräusche auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Pkw, ein weißer Porsche Cayenne, bereits in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Die Flammen zerstörten das Fahrzeug und den Carport vollständig. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf 35.ooo Euro beziffert. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen genommen.

