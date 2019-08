Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel, Holmer Straße - Zeugen gesucht: Streitigkeiten zwischen Radfahrgruppe und Autofahrer

Bad Segeberg (ots)

Am 23. Juli 2019 kam es gegen 20:30 Uhr auf der Holmer Straße (Bundesstraße 431) aus Holm kommend in Richtung Wedel zu Verkehrsstreitigkeiten zwischen einer Gruppe Rennradfahrer und einem Autofahrer.

Eine Radfahrgruppe bestehend aus etwa 20 Rennrädern fuhr im Verbund zu zweit nebeneinander in Richtung Wedel. Der Fahrer eines blauen Seat Leon überholte die Gruppe zwischen dem Klinikum Wedel und dem Ortseingang Wedel.

Der Fahrer des Seat musste danach an der Ampel in Höhe Lülanden anhalten. Sowohl hier als auch im weiteren Verlauf der Bundesstraße 431 wurde er auf der Rolandstraße in Höhe eines Supermarktes und in Höhe der Gärtnerstraße durch mehrere Radfahrer bedrängt. Der blaue Seat Leon wurde beschädigt und der Fahrer erlitt aufgrund eines Schlages Verletzungen im Gesicht.

Die Polizeibeamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein und suchen nun Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen zwischen den Radfahrern und dem Autofahrer machen können. Wer kann Angaben zu dem Überholvorgang des Seat machen? Wer hat das Verhalten der Fahrradfahrer beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Wedel unter der Rufnummer 04103/5018-0 entgegen.

