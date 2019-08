Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Mit Motorrad gestürzt

Forbach (ots)

Möglicherweise war die überhöhte Geschwindigkeit eines Motorradfahrers am Sonntagabend Auslöser für den Sturz eines 23-Jährigen. Der junge Mann war kurz vor 18:30 Uhr auf der Hundseckstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Schutzplanke kollidierte. Beim folgenden Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde zur Behandlung in eine Klinik nach Freudenstadt gebracht. Der Sachschaden an seinem Zweirad wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

/ma

