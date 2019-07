Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Karten konnten noch gesperrt werden

Möhnesee (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, erhielte die Mitarbeiterin einer Postfiliale am Möhnesee einen Anruf von der Bezirksleitung. Dies dachte zumindest die Mitarbeiterin, da im Telefondisplay die entsprechende Telefonnummer angezeigt wurde und der Gesprächspartner sich so meldete. Der Mann gab an, dass man die 100Euro-iTunes-Karten aus dem System nehmen wollte und sie die Nummern einer weiteren Gesprächspartnerin mitteilen sollte. Nach dem die Mitarbeiterin bereits einige Kartennummern übermittelt hatte, wurde sie stutzig und legte auf. Anschließend schaffte sie es noch die Kartennummern zu sperren. Ein Schaden entstand somit nicht. Es kommt immer wieder mal vor, dass mutmaßliche Betrüger so an die Kartennummern gelangen, die für sie bares Geld darstellen. Die Täter sind hierbei oftmals technisch in der Lage dem Telefondisplay des Angerufenen jede Rufnummer vorzugaukeln die sie einstellen möchten. (reh)

