Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Leicht verletzte Radfahrerin

Soest (ots)

Eine leicht verletzte 71-jährige Fahrradfahrerin aus Soest und zirka 50 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Abbiegeunfalls am Westenhellweg in Höhe Thomas-Borchwede-Weg. Die Soesterin befuhr anfangs den Westenhellweg in Richtung Stadtzentrum auf dem Geh-/Radweg. Vor dem Thomas-Borchwede-Weg verließ sie den Radweg und fuhr auf der Straße weiter, um dann nach links in die Straße einzubiegen. Hierbei zeigte sie den Abbiegevorgang mit Handzeichen an. Aufgrund des Gegenverkehrs verlangsamte sie ihre Fahrt. Eine Streifenbeamtin fuhr mit dem Streifenwagen langsam links an der Radfahrerin vorbei. Die Soesterin bog hierbei jedoch ebenfalls nach links ab, so dass sie den Streifenwagen hinten rechts touchiert. In Folge der Kollision stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung im Rettungswagen verblieb sie vor Ort und wollte später selbständig einen Arzt aufsuchen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell