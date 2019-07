Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Fußgänger wollte Fahrbahn queren

Erwitte (ots)

Ein 68-jähriger Erwitter wollte am Dienstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, die Soester Straße (B1) in Höhe der Straße Zur Friedenseiche in Richtung Stirpe queren. Als ein in Richtung Erwitte fahrender Lastkraftwagen vorbeigefahren war, betrat er mit seinem mitgeführten Fahrrad die Straße und übersah hierbei einen 67-jährigen Autofahrer vom Möhnesee. Dieser fuhr hinter dem Lastkraftwagen hinterher. Der 67-Jährige versuchte noch zu bremsen und nach links zu lenken, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Fahrzeugfront gegen das geschobene Fahrrad prallte. Hierdurch fielen der Fußgänger und sein Fahrrad hin. Der Erwitter verletzte sich beim Sturz. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (reh)

