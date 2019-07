Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in 10 Minuten

Lippstadt (ots)

Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes GLA parkte ihren Wagen am Montag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr, auf dem Parkplatz am "Shalom" in der Brüderstraße in Lippstadt ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen frischen Unfallschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro fest. Sie konnte sich noch daran erinnern, dass zuvor eine ältere, weiße Limousine neben ihr geparkt hatte. Diese war nicht mehr vor Ort. An ihrem Wagen befand sich zudem weißer Fremdlack, so dass es sein könnte, dass diese Limousine beim Ausparken ihren Wagen beschädigt hatte. Die Polizei bittet die Fahrzeugführerin der Limousine und auch Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

