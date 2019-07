Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Bezirksdienstbeamter im Ruhestand

Bad Sassendorf (ots)

Im Sommer 2014 trat Polizeihauptkommissar Werner Schönbrunn seinen Dienst als Bezirksdienstbeamter im Kurort an. Er kümmerte sich dort in den letzten fünf Jahren um die Belange der Bürger. Die Verkehrssicherheitsarbeit vom Kindergarten bis zu den Senioren hatte er genauso im Blick, wie die Sicherheit der vielen Veranstaltungen in den Ortsteilen der Gemeinde. Der 62-jährige Lippetaler wird nun seinen Ruhestand beim Motorradfahren und der Gartenarbeit verbringen, auf die er sich besonders freut. Seine Kollegen wünschen ihm dazu alles Gute. Die Stelle wird in Kürze neu besetzt werden. (lü)

