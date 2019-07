Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Landrätin begrüßt neuen Wachleiter

Bild-Infos

Download

Werl (ots)

Am Montagmorgen begrüßte Landrätin Eva Irrgang gemeinsam mit Polizeidirektor Jochen Brauneck den neuen Werler Wachleiter. Der erste Polizeihauptkommissar Dirk Daniel ist in Werl kein Fremder. Er übernimmt die Stelle des vom vor kurzen verstorbenen Wachleiters Hans Schäfers. Dirk Daniel ist 55 Jahre alt und wohnt in Werl-Büderich. Er ist seit 1996 in der Kreispolizeibehörde Soest tätig. Von 1997 bis 2012 war er bereits als Dienstgruppenleiter in Werl. Weitere Stationen waren die Wache in Lippstadt, die Leitung der Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz sowie die Leitstelle der Behörde. Landrätin Eva Irrgang und Polizeidirektor Jochen Brauneck wünschten ihm alles Gute für seine neue Aufgabe in Werl. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell