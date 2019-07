Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Werl (ots)

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Werl am Freitag, gegen 18.12 Uhr, in Werl auf dem Rad-/Gehweg am Hansaring zu. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Radler ohne Fahrradhelm den Hansaring in Richtung Scheidinger Straße. Als er eine kleine Brücke über den Salzbach passierte wurde ihm plötzlich schwarz vor Augen und er stürzte hin. Durch den Aufprall auf den Betonboden zog er sich die Kopfverletzungen zu. Es kann vermutet werden, dass bei den zirka 38 Grad Außentemperatur sein Alkoholgehalt von zirka 2 Promille ursächlich für die Situation gewesen sein könnte. Zur weiteren Behandlung musste er mit dem Rettungshubschrauber nach Lünen geflogen werden. Dort wurde ihm dann auch eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat in Werl bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000, zu melden. (reh)

