Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - Gestohlener Roller angezündet

Vlotho (ots)

(kup) Am Montag (8.7.), um 15:40 Uhr, fand ein aufmerksamer Zeuge einen ausgebannten Roller auf der Straße Schöne Aussicht. Das Kleinkraftrad der Marke Aprilia war am Morgen als gestohlen gemeldet worden. Der 27-jährige Besitzer aus Vlotho hatte sein schwarz-graues Fahrzeug am Sonntagabend an der Winterbergstraße abgestellt und verschlossen. Am darauf folgenden Mittag war es verschwunden. Ein 23-jähriger Zeuge aus Vlotho entdeckte jetzt das bereits ausgebrannte Gefährt am Nachmittag in der Zufahrt zu einem Haus und alarmierte die Polizei. Unbekannte Täter hatten es in der Nähe eines Grünstreifens in Brand gesteckt. Neben dem Roller fing auch der Grünstreifen Feuer. Auf der Straße konnten die eingesetzten Beamten geschmolzene Kunststoffteile des Kleinkraftrades sicherstellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Die Polizei in Herford bittet um Zeugenhinweise zu der Tat unter 05221 - 888 0.

