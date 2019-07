Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkplatzunfall mit Verletzten - 13-jähriger wird von Auto erfasst

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (8.7.), um 17:35 Uhr, fuhr eine 24-Jährige aus Bünde vom Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Holser Straße. Gleichzeitig fuhr ein 13-jähriger Junge aus Bünde zusammen mit seinem Freund auf dem Radweg an der Holser Straße in Richtung Borriesstraße. Um in die Wollfeldstraße abzubiegen, fuhren die Teenager diagonal über den Parkplatz. Die Fahrerin eines schwarzen Mazda nahm den von links kommenden Schüler zu spät wahr, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Junge fiel über die Motorhaube auf den Asphalt, wobei er sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

