Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl in Kirche - Unbekannte stehlen Abendmahlgeschirr

Vlotho (ots)

(kup) Bereits in der Zeit zwischen Montag (1.7.) und Montag (8.7.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kirche an der Wehrendorfer Straße ein. Sie entwendeten das silberne Abendmahlgeschirr. Der Tat vorausgehend, brauchen die Täter in einen PKW einer Kirchenverantwortlichen ein. Dabei entwendeten sie unter anderem einen Kirchenschlüssel. Durch die tagsüber unverschlossene und besuchbare Kirche gelangten sie zu einem verschlossenen Raum. Diesen öffneten sie mit dem erlangten Schlüssel und entwendeten das mehrere hundert Euro wertvolle Abendmahlgeschirr der Gemeinde. Der Gesamtschaden beider Delikte beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Hinweise zu den Taten oder den unbekannten Tätern nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

