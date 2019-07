Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Fahrrad - Autofahrer fährt Schüler an

Enger (ots)

(kup) Am Montag (8.7.), um 13:00 Uhr, fuhr eine 43-jährige Frau aus Hiddenhausen mit ihrem PKW auf der Dreyener Straße in Richtung Spenger Straße. Gleichzeitig fuhr ein neunjähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Meller Straße. Die Fahrerin eines grauen Opel Corsa bog nach links in eine Einfahrt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Schüler stürzte von seinem Rad auf den Gehweg. Dabei verletzte er sich leicht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.700 Euro.

