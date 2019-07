Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall an Bahnschranke - Auto fährt auf zwei Motorräder auf

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Sonntag (7.7.), um 15:55 Uhr, wartete eine 18-Jährige aus Löhne in ihrem PKW an der geschlossenen Schranke des Bahnübergangs an der Lübbecker Straße. Vor der jungen Frau warteten eine 48-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann aus Kirchlengern auf ihren Motorrädern. Als die Schranke sich öffnete, legte die junge Fahrerin eines blauen VW Golf den Gang ein und fuhr los. Dabei übersah sie, dass die Motorräder noch standen und fuhr auf diese auf. Durch den Stoß fielen die Zweiräder zur Seite und die Fahrer stürzten. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.500 Euro.

