Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Baustelleneinbruch - Täter entwenden Geldbörsen und Personaldokumente

Herford (ots)

(kup) Am Montag (8.7.), in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Berger Heide in einen Bauwagen ein. Im Innern des Aufenthaltsraumes durchwühlten sie die Taschen der Bauarbeiter. Anschließend entwendeten sie zwei Portemonnaies. Die Täter schienen auf Bargeld aus zu sein, das sich neben persönlichen Papieren in den Geldbörsen befand. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell