POL-EN: Wetter- Unbekannte versuchen in Postfiliale einzubrechen

Wetter (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Räume einer Postfiliale an der Goethestraße einzubrechen. Sie beschädigten die Eingangstür, beim Versuch diese gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand und das Vorhaben der Einbrecher scheiterte.

