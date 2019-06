Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt - Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Sturz am Montagmorgen auf der Landesstraße 554 wurde ein Motorradfahrer verletzt. Der 41-Jährige war von Ubstadt in Richtung Unteröwisheim unterwegs. Als sich der Verkehr vor ihm staute bremste er sein Motorrad stark ab. Hierbei stürzte er auf die Fahrbahn und sein Motorrad rutschte gegen den Pkw am Stauende. Der 41-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

