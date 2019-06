Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Simmozheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Calw (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 35-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 295 zu. Der Motorradfahrer fuhr gegen 12.00 Uhr hinter dem Pkw einer 26-Jährigen von Weil der Stadt in Richtung Simmozheim. Als die Pkw-Fahrerin aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges anhalten musste, erkannte dies der 35-Jährige zu spät und fuhr auf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell