Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Mehrere Autos aufgebrochen und Gullydeckel entfernt

Pforzheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 00:30 und 04:25 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter Am Enzenloch in Pforzheim vier Fahrzeugscheiben ein und entwendeten darin befindliche Wertgegenstände. Ein Großteil der entwendeten Gegenstände konnte in einer angrenzenden Böschung wieder aufgefunden werden. Ein Smartphone und einer Markenhandtasche wurden offenbar von den Dieben mitgenommen.

Neben einem der aufgebrochenen Fahrzeuge wurden zudem zwei Gullydeckel entfernt. Einer der Deckel konnte ebenfalls in der Böschung aufgefunden werden. Eine Sicherung des zweiten Gullys wurde entsprechend veranlasst.

