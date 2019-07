Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Roter Fremdlack blieb nach Unfallflucht zurück

Soest (ots)

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten am Sonntag bei einer Unfallaufnahme in Soest im Windmühlenweg roten Fremdlack sicherstellen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 8 Uhr, einen geparkten, schwarzen Audi A 3 beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Anstatt sich beim Geschädigten oder der Polizei zu melden, damit seine Personalien zur Schadensregulierung festgestellt werden können, entfernte er sich vom Unfallort. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 melden. (reh)

